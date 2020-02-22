«Питтсбург» проиграл «Баффало», Малкин оформил дубль

«Баффало» обыграл «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 5:2. Дубль в составе «Пингвинз» оформил российский форвард Евгений Малкин. Форвард прервал трехматчевую безочковую серию и набрал 60-е очко в сезоне (20+40).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Баффало» — 2:5 (0:3, 1:0, 1:2)

Голы: Гиргенсонс — 11 (Окпосо), 0:14 — 0:1. Райнхарт — 22, 6:48 — 0:2. Айкел — 34 (бол., Ристолайнен, Райнхарт), 10:51 — 0:3. Малкин — 19, 31:10 — 1:3. Скиннер — 12 (М. Юханссон, Фролик), 45:39 — 1:4. Айкел — 35 (бол., Далин, Ристолайнен), 52:17 — 1:5. Малкин — 20 (Хернквист), 57:57 — 2:5.

Вратари: Джерри — Хаттон.

Штраф: 8 — 6.

Броски: 43 (12+13+18) — 26 (10+11+5).

Наши: Малкин (18.11/3/+1) — -.

22 февраля. Питтсбург. PPG Paints Arena.