«Питтсбург» проиграл «Айлендерс», несмотря на 2 очка Малкина

«Питтсбург» на своем льду уступил «Айлендерс» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:5). Победную шайбу в овертайме забросил Брок Нельсон.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин набрал 2 очка, сделав две голевые передачи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Айлендерс» — 4:5 ОТ (2:0, 1:2, 1:2, 0:1)

Голы: Раст — 7 (бол., Гюнтцель, Малкин), 11:34 — 1:0. Танев — 4 (Марино, Маккэн), 16:18 — 2:0. Бовилье — 7 (Ледди, Нельсон), 22:39 — 2:1. Нельсон — 5 (Ледди, Брассар), 25:30 — 2:2. Танев — 5 (Петтерссон, Кахун), 34:31 — 3:2. Гюнтцель — 10 (бол., Гальченюк, Малкин), 42:39 — 4:2. Бэйли — 7 (Эберле, Тэйвз), 55:41 — 4:3. Пулок — 3 (Брассар, Ледди), 58:28 — 4:4. Нельсон — 6 (Бовилье), 62:55 — 4:5.

Вратари: Мюррей — Варламов (57:33 — 58:28).

Штраф: 6 — 8.

Броски: 31 (11+14+6+0) — 42 (9+11+17+5).

Наши: Малкин (21.29/2/0) — -.

20 ноября. Питтсбург. PPG Paints Arena.

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