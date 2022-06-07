«Питтсбург» продолжает вести переговоры о новом контракте с Летангом

«Питтсбург» продолжает переговоры с защитником Крисом Летангом по поводу продления контракта. Однако пока стороны не могут сойтись по условиям сделки, сообщает The Athletic.

В первую очередь, речь идет о сроке нового контракта. «Пингвины» опасаются давать 35-летнему канадцу длительное соглашение.

В этом сезоне Летанг провел 78 матчей в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 68 (10+58) очков. В плей-офф в 7 матчах у него 4 (1+3) очка.

Летом у 35-летнего канадца истекает срок прежнего соглашения, по которому он зарабатывал в среднем 7,25 миллиона долларов в год. Он может получить статус неограниченно свободного агента.

Летанг провел всю свою карьеру в НХЛ в составе «Питтсбурга» и вместе с командой выиграл три Кубка Стэнли.