«Питтсбург» продлил контракт с Недельковичем

Вратарь «Питтсбурга» Алекс Неделькович подписал новый контракт, сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 28-летним американцем рассчитано до 2026 года, хоккеист будет получать в среднем 2,5 миллиона долларов в год.

В минувшем сезоне Неделькович провел 38 матчей в НХЛ, один раз сыграв на ноль при 90,2 процента отраженных бросков и коэффициенте надежности 2.98.