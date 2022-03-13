«Питтсбург» продлил контракт с нападающим О'Коннором

«Питтсбург» на год продлил контракт с нападающим Дрю О'Коннором. Зарплата хоккеиста составит 750 тысяч долларов, сообщает сайт клуба.

Новый контракт с 23-летним нападающим является односторонним.

В текущем сезоне О'Коннор провел в НХЛ 22 матча и набрал 5 (3+2) очков. Также на его счету 14 (7+7) очков в 13 играх в АХЛ.