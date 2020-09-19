«Питтсбург» продлил контракт с Маккэном
08:49
«Питтсбург» объявил о продлении контракта с нападающим Джаредом Маккэном.
24-летний канадец подписал новое соглашение сроком на 2 года, средняя заработная плата хоккеиста составит 2,94 миллиона долларов в год.
В регулярном сезоне НХЛ-2019/20 Маккэн провел за «Питтсбург» 66 матчей и набрал 35 (14+21) очков. В плей-офф нападающий провел за «Пингвинз» 3 матча, на его счету одна голевая передача.
The Penguins have re-signed forward Jared McCann to a two-year contract.— Pittsburgh Penguins (@penguins) September 18, 2020
The deal runs through the 2021.22 campaign and carries an average annual value of $ 2.94 million.
Details: https://t.co/PlteNvm4iO pic.twitter.com/7kNICYhCFe
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