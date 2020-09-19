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«Питтсбург» продлил контракт с Маккэном

08:49
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«Питтсбург» объявил о продлении контракта с нападающим Джаредом Маккэном.

24-летний канадец подписал новое соглашение сроком на 2 года, средняя заработная плата хоккеиста составит 2,94 миллиона долларов в год.

В регулярном сезоне НХЛ-2019/20 Маккэн провел за «Питтсбург» 66 матчей и набрал 35 (14+21) очков. В плей-офф нападающий провел за «Пингвинз» 3 матча, на его счету одна голевая передача.

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