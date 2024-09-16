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Сегодня, 18:58

«Питтсбург» продлил контракт с Кросби на 2 года

Владислав Маслов
Корреспондент
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Сидни Кросби.
Фото Global Look Press

«Питтсбург Пингвинз» продлил контракт с капитаном команды Сидни Кросби на два года.

Новый контракт канадского форварда рассчитан до конца сезона-2026/27, игрок будет получать 8,7 миллиона долларов в год, сообщается на официальном сайте НХЛ.

«Нет слов, чтобы должным образом описать, что Сидни Кросби значит для хоккея, города Питтсбурга и «Пингвинз». Сидни — величайший игрок своего поколения и один из величайших игроков в истории хоккея. Его сегодняшние действия показывают, почему он является одним из величайших победителей и лидеров хоккея. Сид приносит огромную личную жертву, стремясь помочь «Питссбургу» побеждать как сейчас, так и в будущем, как он делал это на протяжении всей своей карьеры», — сказал президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер клуба Кайл Дубас.

Кросби выступает за «Питтсбург» с 2005 года. 37-летний игрок является 3-кратным обладателем Кубка Стэнли, 2-кратным олимпийским чемпионом и чемпионом мира в составе сборной Канады, а также обладателем множества личных наград НХЛ.

Источник: Официальный сайт НХЛ
Сидни Кросби
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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