«Питтсбург» продлил контракт с Кросби на 2 года
«Питтсбург Пингвинз» продлил контракт с капитаном команды Сидни Кросби на два года.
Новый контракт канадского форварда рассчитан до конца сезона-2026/27, игрок будет получать 8,7 миллиона долларов в год, сообщается на официальном сайте НХЛ.
«Нет слов, чтобы должным образом описать, что Сидни Кросби значит для хоккея, города Питтсбурга и «Пингвинз». Сидни — величайший игрок своего поколения и один из величайших игроков в истории хоккея. Его сегодняшние действия показывают, почему он является одним из величайших победителей и лидеров хоккея. Сид приносит огромную личную жертву, стремясь помочь «Питссбургу» побеждать как сейчас, так и в будущем, как он делал это на протяжении всей своей карьеры», — сказал президент по хоккейным операциям и генеральный менеджер клуба Кайл Дубас.
Кросби выступает за «Питтсбург» с 2005 года. 37-летний игрок является 3-кратным обладателем Кубка Стэнли, 2-кратным олимпийским чемпионом и чемпионом мира в составе сборной Канады, а также обладателем множества личных наград НХЛ.
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|3
|Колорадо
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|Миннесота
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|5
|Нэшвилл
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|6
|Сент-Луис
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|Тихоокеанский дивизион
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|Ванкувер
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|Вегас
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|4
|Калгари
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|5
|Лос-Анджелес
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|0
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|6
|Сан-Хосе
|0
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|7
|Сиэтл
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|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
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