«Питтсбург» потерпел четвертое поражение подряд, уступив «Лос-Анджелесу»
«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Лос-Анджелесу» со счетом 1:2.
Форвард гостей Евгений Малкин отметился результативной передачей, нападающий хозяев Николай Прохоркин не отметился голевыми действиями.
Для «Пингвинз» это четвертое поражение подряд.
После этого матча «Лос-Анджелес» с 52 очками остались на последнем месте в Западной конференции, «Питтсбург» с 80 очками — на четвертой строчке на Востоке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Лос-Анджелес» — «Питтсбург» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Лизотт — 5 (бол., Уокер, Виларди), 2:34 — 1:0. Льюис — 4 (Лизотт, Мур), 39:28 — 2:0. Раст — 24 (Малкин, Хернквист), 46:42 — 2:1.
Вратари: Петерсен — Джерри (58:52).
Штраф: 6 — 4.
Броски: 22 (8+6+8) — 36 (8+14+14).
Наши: Прохоркин (6.06/0/0) — Малкин (20.30/4/+1).
27 февраля. Лос-Анджелес. Staples Center.