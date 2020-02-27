«Питтсбург» потерпел четвертое поражение подряд, уступив «Лос-Анджелесу»

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Лос-Анджелесу» со счетом 1:2.

Форвард гостей Евгений Малкин отметился результативной передачей, нападающий хозяев Николай Прохоркин не отметился голевыми действиями.

Для «Пингвинз» это четвертое поражение подряд.

После этого матча «Лос-Анджелес» с 52 очками остались на последнем месте в Западной конференции, «Питтсбург» с 80 очками — на четвертой строчке на Востоке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Лос-Анджелес» — «Питтсбург» — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Лизотт — 5 (бол., Уокер, Виларди), 2:34 — 1:0. Льюис — 4 (Лизотт, Мур), 39:28 — 2:0. Раст — 24 (Малкин, Хернквист), 46:42 — 2:1.

Вратари: Петерсен — Джерри (58:52).

Штраф: 6 — 4.

Броски: 22 (8+6+8) — 36 (8+14+14).

Наши: Прохоркин (6.06/0/0) — Малкин (20.30/4/+1).

27 февраля. Лос-Анджелес. Staples Center.