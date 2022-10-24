«Питтсбург» поместил нападающего Блюгерса в долгосрочный список травмированных

Нападающий Теодорс Блюгерс помещен «Питтсбургом» в долгосрочный список травмированных, сообщает TSN.

Латвийский нападающий еще не провел ни одного матча в текущем сезоне НХЛ.

В прошлом сезоне Блюгерс набрал 28 (9+19) очков в 65 матчах регулярного чемпионата.

Также «Пингвинs» объявили, что из фарм-клуба вызваны форварды Дрэйк Каджула и Самуэль Пулен.