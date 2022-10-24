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Сегодня, 18:10

«Питтсбург» поместил нападающего Блюгерса в долгосрочный список травмированных

Иван Шитик
Корреспондент
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Нападающий Теодорс Блюгерс помещен «Питтсбургом» в долгосрочный список травмированных, сообщает TSN.

Латвийский нападающий еще не провел ни одного матча в текущем сезоне НХЛ.

В прошлом сезоне Блюгерс набрал 28 (9+19) очков в 65 матчах регулярного чемпионата.

Также «Пингвинs» объявили, что из фарм-клуба вызваны форварды Дрэйк Каджула и Самуэль Пулен.

ХК Питтсбург Пингвинз
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2 Филадельфия 6 4 2 8
3 Каролина 5 3 2 7
4 Рейнджерс 6 3 3 7
5 Нью-Джерси 5 3 2 6
6 Вашингтон 6 3 3 6
7 Коламбус 7 3 4 6
8 Айлендерс 6 2 4 4
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 6 5 1 10
2 Флорида 6 4 2 9
3 Баффало 5 4 1 8
4 Детройт 5 3 2 8
5 Торонто 6 4 2 8
6 Оттава 5 3 2 6
7 Тампа-Бэй 6 3 3 6
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Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 5 4 1 9
2 Колорадо 6 3 3 7
3 Сент-Луис 3 3 0 6
4 Чикаго 5 3 2 6
5 Нэшвилл 7 2 5 5
6 Виннипег 5 2 3 4
7 Миннесота 5 1 4 3
8 Аризона 5 1 4 2
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 5 4 1 8
2 Вегас 6 4 2 8
3 Сиэтл 7 2 5 6
4 Лос-Анджелес 7 3 4 6
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7 Анахайм 6 1 5 3
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И О
Артемий Панарин

Артемий Панарин

Рейнджерс

 6 12
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 6 11
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 5 10
И Г
Стивен Стэмкос

Стивен Стэмкос

Тампа-Бэй

 6 7
Валерий Ничушкин

Валерий Ничушкин

Колорадо

 6 6
Алекс Так

Алекс Так

Баффало

5 6
И КН
Крэйг Андерсон

Крэйг Андерсон

Баффало

2 1.00
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 4 1.25
Джордан Биннингтон

Джордан Биннингтон

Сент-Луис

 3 1.65
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