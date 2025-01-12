«Питтсбург» поместил Малкина в список травмированных

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин помещен в список травмированных, сообщает пресс-служба клуба.

38-летний россиянин из-за травмы верхней части тела пропустил три последних матча команды против «Коламбуса» (3:4 Б), «Эдмонтона» (5:3) и «Оттавы» (0:5). Игра против «Коламбуса» стала для Малкина первой пропущенной в НХЛ с 2022 года.

В последний раз форвард выходил на лед в матче против «Каролины» (3:4 ОТ) 6 января. В этом сезоне Малкин сыграл в 41 матче и набрал 32 (8+24) очка.