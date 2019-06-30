"Питтсбург" подтвердил обмен Кессела на Гальченюка

Форвард "Аризоны" Алекс Гальченюк перешел в "Питтсбург", сообщает официальный сайт "Пингвинз". В обратном направлении проследует форвард Фил Кессел.

TRADE ALERT: The Penguins have acquired forward Alex Galchenyuk and defenseman Pierre-Olivier Joseph from the Coyotes in exchange for Phil Kessel, Dane Birks, and a 2021 fourth-round draft pick.



Details: https://t.co/fe3DWHBZCc pic.twitter.com/9W8jtdXzW1 — Pittsburgh Penguins (@penguins) 30 июня 2019 г.

Кроме того, "Аризона" получила защитника Дэйна Биркса и право выбора в четвертом раунде драфта-2021. В "Питтсбург" отправился защитник Пьер-Оливье Жозеф.

31-летний Фил Кессел в прошлом сезоне провел 82 матча в регулярном чемпионате НХЛ и набрал 82 (27+55) очка. В плей-офф в четырех матчах он набрал 2 (1+1) очка. 25-летний Алекс Гальченюк в 72 матчах регулярного чемпионата набрал 41 (19+22) очка.

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