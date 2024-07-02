«Питтсбург» подписал защитника Ахо

Защитник Себастьян Ахо подписал контракт с «Питтсбургом», сообщается на официальном сайте клуба.

Соглашение с 28-летним шведом рассчитано на два года со среднегодовой зарплатой в 775 тысяч долларов.

Ахо с 2017 года выступал за «Рейнджерс». В минувшем сезоне 58 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 9 (2+7) очков.