«Питтсбург» подписал форварда Аччиари на 3 года

«Питтсбург» подписал форварда Ноэля Аччиари на три года.

Средняя зарплата 31-летнего игрока составит 2 миллиона долларов.

В минувшем сезоне он выступал за «Сент-Луис» и «Торонто», куда перешел перед дедлайном. Аччиари набрал 23 (14+9) очка в 77 матчах регулярного чемпионата НХЛ. В 11 матчах за «Лифс» в плей-офф забросил 2 шайбы.