«Питтсбург» победил «Детройт», Малкин набрал три очка

«Детройт» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ проиграл «Питтсбургу» — 3:5. По три очка в составе победителей набрали Джейк Гюнтцель (1+2) и Евгений Малкин (1+2). Также на счету россиянина показатель полезности «+2», 4 броска в створ и 2 блок-шота за 19.29 на льду. Он был признан первой звездой встречи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Питтсбург» — 3:5 (0:2, 1:1, 2:2)

Голы: Гюнтцель — 16 (Летанг, Малкин), 5:37 — 0:1. Руведел — 1 (Малкин, Гюнтцель), 17:24 — 0:2. Фаббри — 7 (бол., Бертуцци, Ларкин), 26:02 — 1:2. Малкин — 8 (Гюнтцель, Руведел), 30:42 — 1:3. Кахун — 8 (Марино, Петтерссон), 41:38 — 1:4. Гронек — 6 (Хелм), 53:00 — 2:4. Ларкин — 8 (бол., Фаббри, Чоловски), 56:56 — 3:4. Марино — 3 (бол., п.в., Летанг, Танев), 59:51 — 3:5.

Вратари: Бернье (Комри, 49:22, 55:24 — 55:51, 55:59 — 56:56, 58:50 — 59:51) — Мюррей.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 28 (7+13+8) — 28 (12+9+7).

Наши: — - Малкин (19.29/4/+2).

8 декабря. Детройт. Little Caesars Arena.

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