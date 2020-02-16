«Питтсбург» победил «Детройт». Хернквист оформил хет-трик

В матче регулярного чемпионата НХЛ «Питтсбург» играл с «Детройтом». «Пингвины» обыграли аутсайдера чемпионата со счетом 5:1.

Хет-трик на свой счет записал нападающий «Пингвинз» Патрик Хернквист.

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«Питтсбург» — «Детройт» — 5:1 (2:1, 3:0, 0:0)

Голы: Филппула — 5 (Бертуцци), 5:37 — 0:1. Хернквист — 13 (Лафферти, Агоццино), 7:58 — 1:1. Летанг — 14 (бол., Кросби, Хернквист), 14:35 — 2:1. Хернквист — 14 (Агоццино), 22:53 — 3:1. Кросби — 11 (Петтерссон, Зукер), 27:55 — 4:1. Хернквист — 15 (Танев, Блюгерс), 31:53 — 5:1.

Вратари: Мюррей — Ховард (Бернье, 27:55).

Штраф: 0 — 4.

Броски: 35 (9+16+10) — 28 (15+7+6).

Наши: Малкин (20.00/1/0) — -.

16 февраля. Питтсбург. PPG Paints Arena.