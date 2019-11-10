«Питтсбург» победил «Чикаго», Малкин сделал две результативные передачи

«Питтсбург» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов одержал волевую победу над «Чикаго» — 3:2. Самым результативным игроком встречи стал форвард «пингвинов» Евгений Малкин, сделавший 2 результативные передачи. Также на его счету нереализованный буллит, показатель полезности «+1» и 4 броска в створ за 18.08 на льду.

Малкин — вторая звезда встречи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Чикаго» — 3:2 Б (0:0, 1:2, 1:0, 0:0, 1:0)

Голы: Кубалик — 4 (Саад, Куккук), 27:09 — 0:1. Кейн — 6 (Де Хаан), 28:47 — 0:2. Гюнтцель — 8 (Малкин, Маккэн), 36:04 — 1:2. Раст — 5 (Марино, Малкин), 50:57 — 2:2.

Победный буллит: Маккэн.

Вратари: Мюррей — Кроуфорд.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 31 (7+12+7+5) — 31 (8+13+8+2).

Наши: Малкин (18.08/4/+1) — -.

10 ноября. Питтсбург. PPG Paints Arena.

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