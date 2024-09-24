«Питтсбург»: расписание матчей в регулярном чемпионате

«Питтсбург» начинает свой 57-й сезон в Национальной хоккейной лиге. Клуб дебютировал в НХЛ в 1967 году и с тех пор пять раз выиграл Кубок Стэнли.

«Питтсбург» сыграет стартовый матч регулярного чемпионата НХЛ сезона-2024/25 в четверг, 10 октября. «Пингвинз» на своей «Пи-пи-джи Пэйнтс Арене» примут «Рейнджерс» (начало — в 2.30 по московскому времени).

Первую игру на выезде команда Евгения Малкина и Сидни Кросби проведет на следующий день в пятницу, 11 октября, против «Детройта» в спортивном комплексе «Литтл Сизарс-арена» (стартовое вбрасывание — в 2.00 мск).

Противостояние с принципиальным соперником «Вашингтоном» в этой регулярке стартует для клуба из Пенсильвании на выезде 9 ноября. Второй матч «Пингвинз» с «Кэпиталз» также пройдет в столице США, дата — 19 января 2025 года. Еще две игры команды проведут в Питтсбурге — 22 февраля и 18 апреля, последняя закроет для команд Кросби и Александра Овечкина регулярный чемпионат.

В канун Нового года «Питтсбург» сыграет матчи 29 и 30 декабря с «Айлендерсом». Первый — на выезде, второй — дома. 2025 год по московскому времени пятикратный обладатель Кубка Стэнли откроет игрой в гостях с «Детройтом» (1 января, стартовое вбрасывание — в 4.00).

«СЭ» приводит расписание стартовых матчей «Пингвинз» в сезоне НХЛ (время — московское)

«Питтсбург»: календарь матчей в октябре 2024 года

10 октября. 2.30. «Питтсбург» — «Рейнджерс»

11 октября. 2.00. «Детройт» — «Питтсбург»

13 октября. 2.00. «Торонто» — «Питтсбург»

15 октября. 2.30. «Монреаль» — «Питтсбург»

17 октября. 2.00. «Питтсбург» — «Баффало»

19 октября. 2.00. «Питтсбург» — «Каролина»

20 октября. 22.00. «Виннипег» — «Питтсбург»

23 октября. 3.45. «Калгари» — «Питтсбург»

26 октября. 4.00. «Эдмонтон» — «Питтсбург»

27 октября. 5.00. «Ванкувер» — «Питтсбург»

30 октября. 2.30. «Питтсбург» — «Миннесота»

Календарь матчей «Питтсбурга» в сезоне-2024/25 в актуальном виде и результаты игр доступны на странице команды на сайте «СЭ».