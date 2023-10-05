«Питтсбург Пингвинз»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024
Основная информация о клубе «Питтсбург Пингвинз» в регулярном чемпионате.
Полное название: «Питтсбург Пингвинз»
Город: Питтсбург, Пенсильвания (США)
Год основания: 1967
Главный тренер: Майк Салливан
Капитан: Сидни Кросби
Домашняя арена (вместимость): PPG Paints-арена (18 087)
Конференция: Восточная
Дивизион: Столичный
«Питтсбург»: достижения и результат в сезоне 2022 / 2023
По итогам регулярного чемпионата сезона-2022/23 «Пингвинз» набрали 91 очко в 82 матчах и заняли девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда впервые за 17 лет не попала в плей-офф НХЛ.
«Питтсбург»: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024
«Пингвинз» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в воскресенье, 11 октября: клуб сыграет матч регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» на PPG Paints-арена. Начало — в 03.00 по московскому времени. В заключительной игре регулярки «Питтсбург» встретится в гостях «Айлендерс» в четверг, 18 апреля (начало — 02.00 мск).
«Питтсбург»: календарь матчей в октябре 2023
й1 октября, среда. 03:00. «Питтсбург» — «Чикаго»
14 октября, суббота. 02:00. «Вашингтон» — «Питтсбург»
15 октября, воскресенье. 02:00. «Питтсбург» — «Калгари»
19 октября, четверг. 02:30. «Детройт» - Питтсбург"
22 октября, воскресенье. 02:00. «Сент-Луис» - «Питтсбург
25 октября, среда. 02:30. «Питтсбург» — «Даллас»
27 октября, пятница. 02:00. «Питтсбург» — «Колорадо»
29 октября, воскресенье. 02:00. «Питтсбург» - «Оттава»
31 октября, вторник. 02:00. «Питтсбург» - «Анахайм»
Календарь матчей «Питтсбурга» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».
Главный тренер «Питтсбурга»
Майк Салливан в 2002 году завершил игровую карьеру и перешел на тренерскую работу. Америкнец возглавил «Пингвинз» в 2015 году прямо по ходу сезона. На этом посту специалиста приводил команду к победе в финале Кубка Стэнли 2016 и 2017 годов.
Российские хоккеисты «Питтсбург»
- Евгений Малкин (центрфорвард)
«Питтсбург Пингвинз»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ»
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Айлендерс
|0
|0
|0
|0
|2
|Вашингтон
|0
|0
|0
|0
|3
|Каролина
|0
|0
|0
|0
|4
|Коламбус
|0
|0
|0
|0
|5
|Нью-Джерси
|0
|0
|0
|0
|6
|Питтсбург
|0
|0
|0
|0
|7
|Рейнджерс
|0
|0
|0
|0
|8
|Филадельфия
|0
|0
|0
|0
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Баффало
|0
|0
|0
|0
|2
|Бостон
|0
|0
|0
|0
|3
|Детройт
|0
|0
|0
|0
|4
|Монреаль
|0
|0
|0
|0
|5
|Оттава
|0
|0
|0
|0
|6
|Тампа-Бэй
|0
|0
|0
|0
|7
|Торонто
|0
|0
|0
|0
|8
|Флорида
|0
|0
|0
|0
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Аризона
|0
|0
|0
|0
|2
|Виннипег
|0
|0
|0
|0
|3
|Даллас
|0
|0
|0
|0
|4
|Колорадо
|0
|0
|0
|0
|5
|Миннесота
|0
|0
|0
|0
|6
|Нэшвилл
|0
|0
|0
|0
|7
|Сент-Луис
|0
|0
|0
|0
|8
|Чикаго
|0
|0
|0
|0
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Анахайм
|0
|0
|0
|0
|2
|Ванкувер
|0
|0
|0
|0
|3
|Вегас
|0
|0
|0
|0
|4
|Калгари
|0
|0
|0
|0
|5
|Лос-Анджелес
|0
|0
|0
|0
|6
|Сан-Хосе
|0
|0
|0
|0
|7
|Сиэтл
|0
|0
|0
|0
|8
|Эдмонтон
|0
|0
|0
|0
|11.10
|00:30
|
Тампа-Бэй – Нэшвилл
|- : -
|11.10
|03:00
|
Питтсбург – Чикаго
|- : -
|11.10
|05:30
|
Вегас – Сиэтл
|- : -