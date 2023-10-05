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«Питтсбург Пингвинз»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024

«Питтсбург» стартует в сезоне НХЛ 11 октября
Анастасия Рацкевич
редактор интернет отдела
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Евгений Малкин.
Фото Global Look Press

Основная информация о клубе «Питтсбург Пингвинз» в регулярном чемпионате.

Полное название: «Питтсбург Пингвинз»
Город: Питтсбург, Пенсильвания (США)
Год основания: 1967
Главный тренер: Майк Салливан
Капитан: Сидни Кросби
Домашняя арена (вместимость): PPG Paints-арена (18 087)
Конференция: Восточная
Дивизион: Столичный

«Питтсбург»: достижения и результат в сезоне 2022 / 2023

По итогам регулярного чемпионата сезона-2022/23 «Пингвинз» набрали 91 очко в 82 матчах и заняли девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда впервые за 17 лет не попала в плей-офф НХЛ.

«Питтсбург»: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024

«Пингвинз» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в воскресенье, 11 октября: клуб сыграет матч регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» на PPG Paints-арена. Начало — в 03.00 по московскому времени. В заключительной игре регулярки «Питтсбург» встретится в гостях «Айлендерс» в четверг, 18 апреля (начало — 02.00 мск).

«Питтсбург»: календарь матчей в октябре 2023

й1 октября, среда. 03:00. «Питтсбург» — «Чикаго»

14 октября, суббота. 02:00. «Вашингтон» — «Питтсбург»

15 октября, воскресенье. 02:00. «Питтсбург» — «Калгари»

19 октября, четверг. 02:30. «Детройт» - Питтсбург"

22 октября, воскресенье. 02:00. «Сент-Луис» - «Питтсбург

25 октября, среда. 02:30. «Питтсбург» — «Даллас»

27 октября, пятница. 02:00. «Питтсбург» — «Колорадо»

29 октября, воскресенье. 02:00. «Питтсбург» - «Оттава»

31 октября, вторник. 02:00. «Питтсбург» - «Анахайм»

Календарь матчей «Питтсбурга» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».

Главный тренер «Питтсбурга»

Майк Салливан в 2002 году завершил игровую карьеру и перешел на тренерскую работу. Америкнец возглавил «Пингвинз» в 2015 году прямо по ходу сезона. На этом посту специалиста приводил команду к победе в финале Кубка Стэнли 2016 и 2017 годов.

Российские хоккеисты «Питтсбург»

  • Евгений Малкин (центрфорвард)

«Питтсбург Пингвинз»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ»

Хоккей
НХЛ
ХК Питтсбург Пингвинз
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«Сан-Хосе»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Айлендерс 0 0 0 0
2 Вашингтон 0 0 0 0
3 Каролина 0 0 0 0
4 Коламбус 0 0 0 0
5 Нью-Джерси 0 0 0 0
6 Питтсбург 0 0 0 0
7 Рейнджерс 0 0 0 0
8 Филадельфия 0 0 0 0
Атлантический дивизион И В П О
1 Баффало 0 0 0 0
2 Бостон 0 0 0 0
3 Детройт 0 0 0 0
4 Монреаль 0 0 0 0
5 Оттава 0 0 0 0
6 Тампа-Бэй 0 0 0 0
7 Торонто 0 0 0 0
8 Флорида 0 0 0 0
Центральный дивизион И В П О
1 Аризона 0 0 0 0
2 Виннипег 0 0 0 0
3 Даллас 0 0 0 0
4 Колорадо 0 0 0 0
5 Миннесота 0 0 0 0
6 Нэшвилл 0 0 0 0
7 Сент-Луис 0 0 0 0
8 Чикаго 0 0 0 0
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Анахайм 0 0 0 0
2 Ванкувер 0 0 0 0
3 Вегас 0 0 0 0
4 Калгари 0 0 0 0
5 Лос-Анджелес 0 0 0 0
6 Сан-Хосе 0 0 0 0
7 Сиэтл 0 0 0 0
8 Эдмонтон 0 0 0 0
Результаты / календарь
11.10
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13.10
14.10
15.10
16.10
11.10 00:30
Тампа-Бэй – Нэшвилл
 - : -
11.10 03:00
Питтсбург – Чикаго
 - : -
11.10 05:30
Вегас – Сиэтл
 - : -
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