«Питтсбург Пингвинз»: расписание матчей и россияне в сезоне 2023 / 2024

Основная информация о клубе «Питтсбург Пингвинз» в регулярном чемпионате.

Полное название: «Питтсбург Пингвинз»

Город: Питтсбург, Пенсильвания (США)

Год основания: 1967

Главный тренер: Майк Салливан

Капитан: Сидни Кросби

Домашняя арена (вместимость): PPG Paints-арена (18 087)

Конференция: Восточная

Дивизион: Столичный

«Питтсбург»: достижения и результат в сезоне 2022 / 2023

По итогам регулярного чемпионата сезона-2022/23 «Пингвинз» набрали 91 очко в 82 матчах и заняли девятое место в турнирной таблице Восточной конференции. Команда впервые за 17 лет не попала в плей-офф НХЛ.

«Питтсбург»: календарь матчей в регулярном чемпионате 2023 / 2024

«Пингвинз» проведет первую игру сезона 2023 / 2024 в воскресенье, 11 октября: клуб сыграет матч регулярного чемпионата НХЛ против «Чикаго» на PPG Paints-арена. Начало — в 03.00 по московскому времени. В заключительной игре регулярки «Питтсбург» встретится в гостях «Айлендерс» в четверг, 18 апреля (начало — 02.00 мск).

«Питтсбург»: календарь матчей в октябре 2023

й1 октября, среда. 03:00. «Питтсбург» — «Чикаго»

14 октября, суббота. 02:00. «Вашингтон» — «Питтсбург»

15 октября, воскресенье. 02:00. «Питтсбург» — «Калгари»

19 октября, четверг. 02:30. «Детройт» - Питтсбург"

22 октября, воскресенье. 02:00. «Сент-Луис» - «Питтсбург

25 октября, среда. 02:30. «Питтсбург» — «Даллас»

27 октября, пятница. 02:00. «Питтсбург» — «Колорадо»

29 октября, воскресенье. 02:00. «Питтсбург» - «Оттава»

31 октября, вторник. 02:00. «Питтсбург» - «Анахайм»

Календарь матчей «Питтсбурга» в сезоне в актуальном виде доступен на странице клуба на сайте «СЭ».

Главный тренер « Питтсбурга »

Майк Салливан в 2002 году завершил игровую карьеру и перешел на тренерскую работу. Америкнец возглавил «Пингвинз» в 2015 году прямо по ходу сезона. На этом посту специалиста приводил команду к победе в финале Кубка Стэнли 2016 и 2017 годов.

Российские хоккеисты «Питтсбург»

Евгений Малкин (центрфорвард)

«Питтсбург Пингвинз»: новости и обзоры матчей, состав команды и статистика игроков, расписание и результаты игр, турнирная таблица в сезоне 2023 / 2024 доступны в разделе клуба на сайте «СЭ»