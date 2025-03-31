«Питтсбург» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

«Питтсбург» на своем льду победил «Оттаву» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:0 ОТ.

«Питтсбург» с 71 очком расположился на 13-м месте в Восточной конференции. У «Оттавы» 84 балла и седьмая строчка.