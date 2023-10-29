«Питтсбург» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

«Питтсбург» на домашнем льду проиграл «Оттаве» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:5.

За «Сенаторз» забили Брэди Ткачак, оформивший дубль, Ридли Грейг, Доминик Кубалик и Дрейк Батерсон. У «Пингвинз» отличились Сидни Кросби и Джейк Гюнцель.

Видео лучших моментов игры опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

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