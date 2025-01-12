«Питтсбург» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

«Питтсбург» на своем льду уступил «Оттаве» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 0:5.

В составе победителей дубль оформил Шейн Пинто, еще по шайбе забросили Тайлер Клевен, Дрейк Батерсон и Тим Штюцле.

«Питтсбург» занимает 9-е место в Восточной конференции с 44 очками, «Оттава» идет 10-й с 43 баллами.