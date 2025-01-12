Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
НХЛ

Сегодня, 12:14

«Питтсбург» — «Оттава»: видеообзор матча НХЛ

Даниил Аршавский
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Питтсбург» на своем льду уступил «Оттаве» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 0:5.

В составе победителей дубль оформил Шейн Пинто, еще по шайбе забросили Тайлер Клевен, Дрейк Батерсон и Тим Штюцле.

«Питтсбург» занимает 9-е место в Восточной конференции с 44 очками, «Оттава» идет 10-й с 43 баллами.

Хоккей
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
ХК Питтсбург Пингвинз
Читайте также
Мишустин утвердил план по достижению национальных целей развития до 2030 года
Чемпион мира по хоккею Недомански назвал русских примитивной нацией
Политолог Кедми связал слухи о выборах на Украине с подготовкой к переговорам
Хвича поедет к Сафонову, Нойер и Роналду уйдут бесплатно. Какие громкие трансферы назревают в Европе
СМИ сообщили о рекордном росте поставок российского шоколада в США
Три человека погибли и 27 пострадали в аварии с автобусом в ДНР
Популярное видео
«Вегас» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Нью-Джерси» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Анахайм»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Сан-Хосе» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Каролина»: НХЛ, видеообзор матча
«Чикаго» — «Сент-Луис»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Флорида» — «Бостон»: видеообзор матча НХЛ

«Баффало» — «Сиэтл»: видеообзор матча НХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Столичный дивизион И В П О
1 Вашингтон 43 28 15 61
2 Нью-Джерси 45 26 19 56
3 Каролина 43 26 17 54
4 Коламбус 43 20 23 46
5 Питтсбург 44 18 26 44
6 Рейнджерс 42 20 22 42
7 Айлендерс 42 17 25 41
8 Филадельфия 43 18 25 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Торонто 44 27 17 56
2 Флорида 43 25 18 53
3 Тампа-Бэй 40 22 18 47
4 Бостон 45 21 24 47
5 Монреаль 42 20 22 44
6 Оттава 41 20 21 43
7 Детройт 41 19 22 42
8 Баффало 43 16 27 37
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 44 29 15 61
2 Миннесота 43 27 16 58
3 Даллас 41 27 14 55
4 Колорадо 44 26 18 53
5 Сент-Луис 44 20 24 44
6 Юта 42 18 24 43
7 Нэшвилл 42 13 29 33
8 Чикаго 43 14 29 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 42 28 14 59
2 Эдмонтон 42 26 16 55
3 Лос-Анджелес 40 24 16 53
4 Ванкувер 42 19 23 48
5 Калгари 41 20 21 47
6 Анахайм 42 17 25 39
7 Сиэтл 43 18 25 39
8 Сан-Хосе 45 13 32 32
Результаты / календарь
2.01
3.01
4.01
5.01
6.01
7.01
8.01
9.01
10.01
11.01
12.01
13.01
14.01
15.01
16.01
17.01
12.01 00:05
Питтсбург – Оттава
 0 : 5
12.01 00:05
Баффало – Сиэтл
 2 : 6
12.01 03:00
Торонто – Ванкувер
 0 : 3
12.01 03:00
Виннипег – Колорадо
 3 : 0
12.01 03:00
Филадельфия – Анахайм
 6 : 0
12.01 03:00
Сент-Луис – Коламбус
 1 : 2
12.01 03:00
Монреаль – Даллас
 1 : 2 Б
12.01 03:00
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
 3 : 2 ОТ
12.01 03:00
Чикаго – Эдмонтон
 3 : 4
12.01 04:00
Нэшвилл – Вашингтон
 1 : 4
12.01 05:00
Юта – Айлендерс
1 : 2
12.01 06:00
Калгари – Лос-Анджелес
 2 : 1
12.01 06:00
Вегас – Рейнджерс
1 : 2
12.01 06:00
Сан-Хосе – Миннесота
 1 : 3
12.01 23:00
Детройт – Сиэтл
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

КХЛ на Кинопоиске

Новости
RSS RSS
Все новости