«Оттава» переиграла «Питтсбург», у Чинахова голевой пас, Мурашов сделал 30 сэйвов

«Оттава» победила «Питтсбург» в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1.

У гостей заброшенными шайбами отметились Майкл Амадио, Клод Жиру, Тим Штюцле и Тома Шабо.

У хозяев единственный гол забил Томас Новак с передачи российского нападающего Егора Чинахова. В сезоне-2026/27 25-летний форвард в 16 матчах набрал 6 (3+3) очков.

Российский вратарь «Питтсбурга» Сергей Мурашов отразил 30 бросков в створ из 33.

«Питтсбург» (16 очков после 20 игр) идет на 15-м месте в таблице Восточной конференции. «Оттава» (28 очков после 21 встречи) располагается на 5-м месте.

В следующем матче 20 ноября «Питтсбург» примет «Сент-Луис». «Оттава» 18 ноября сыграет в гостях с «Виннипегом».