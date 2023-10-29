«Оттава» обыграла «Питтсбург», у Тарасенко результативный пас
«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Питтсбург» со счетом 5:2.
В составе «Сенаторз» Брэди Ткачак оформил дубль, форвард Владимир Тарасенко отметился результативной передачей.
После этого матча «Оттава» с 8 очками занимает 12-е место в Восточной конференции, «Питтсбург» с 6 очками — на 15-й строчке.
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