«Оттава» на выезде разгромила «Питтсбург» и прервала серию из четырех поражений
«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Питтсбург» со счетом 5:0.
Дубль оформил Шейн Пинто, еще по голу забили Тайлер Клевен, Дрейк Батерсон и Тим Штюцле, Патрик Кейн оформил ассистентский хет-трик. Вратарь «Пингвинз» Алекс Неделькович был заменен на Тристана Джарри на 28-й минуте при счете 5:0, форвард Евгений Малкин пропускал встречу из-за травмы.
«Оттава» прервала серию из четырех поражений и с 43 очками расположилась на 10-м месте в Восточной конференции, «Питтсбург» с 44 очками — на девятой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Оттава» — 0:5 (0:3, 0:2, 0:0)
Голы: Клевен — 2 (Жиру, Годетт), 3:16 — 0:1. Пинто — 7 (бол., Жиру, Шабо), 5:14 — 0:2. Пинто — 8 (мен., Грейг), 19:04 — 0:3. Батерсон — 14 (бол., Норрис, Сандерсон), 20:41 — 0:4. Штюцле — 13 (Жиру, Дженсен), 27:06 — 0:5.
Вратари: Неделькович (Джерри, 27:06) — Мериляйнен.
Штраф: 16 — 20.
Броски: 30 (9+11+10) — 22 (7+12+3).
Наши: — - Зуб (21.57/0/0).
12 января. Питтсбург. PPG Paints Arena.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вашингтон
|42
|27
|15
|59
|2
|Каролина
|43
|26
|17
|54
|3
|Нью-Джерси
|44
|25
|19
|54
|4
|Коламбус
|42
|19
|23
|44
|5
|Питтсбург
|44
|18
|26
|44
|6
|Рейнджерс
|41
|19
|22
|40
|7
|Айлендерс
|41
|16
|25
|39
|8
|Филадельфия
|42
|17
|25
|39
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Торонто
|43
|27
|16
|56
|2
|Флорида
|43
|25
|18
|53
|3
|Бостон
|45
|21
|24
|47
|4
|Тампа-Бэй
|39
|22
|17
|46
|5
|Оттава
|41
|20
|21
|43
|6
|Монреаль
|41
|20
|21
|43
|7
|Детройт
|41
|19
|22
|42
|8
|Баффало
|43
|16
|27
|37
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Виннипег
|43
|28
|15
|59
|2
|Миннесота
|42
|26
|16
|56
|3
|Даллас
|40
|26
|14
|53
|4
|Колорадо
|43
|26
|17
|53
|5
|Сент-Луис
|43
|20
|23
|44
|6
|Юта
|41
|18
|23
|43
|7
|Нэшвилл
|41
|13
|28
|33
|8
|Чикаго
|42
|14
|28
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|41
|28
|13
|59
|2
|Лос-Анджелес
|39
|24
|15
|53
|3
|Эдмонтон
|41
|25
|16
|53
|4
|Ванкувер
|41
|18
|23
|46
|5
|Калгари
|40
|19
|21
|45
|6
|Анахайм
|41
|17
|24
|39
|7
|Сиэтл
|43
|18
|25
|39
|8
|Сан-Хосе
|44
|13
|31
|32
|12.01
|00:05
|
Питтсбург – Оттава
|0 : 5
|12.01
|00:05
|
Баффало – Сиэтл
|2 : 6
|12.01
|03:00
|
Торонто – Ванкувер
|- : -
|12.01
|03:00
|
Виннипег – Колорадо
|- : -
|12.01
|03:00
|
Филадельфия – Анахайм
|- : -
|12.01
|03:00
|
Сент-Луис – Коламбус
|- : -
|12.01
|03:00
|
Монреаль – Даллас
|- : -
|12.01
|03:00
|
Нью-Джерси – Тампа-Бэй
|- : -
|12.01
|03:00
|
Чикаго – Эдмонтон
|- : -
|12.01
|04:00
|
Нэшвилл – Вашингтон
|- : -
|12.01
|05:00
|
Юта – Айлендерс
|- : -
|12.01
|06:00
|
Калгари – Лос-Анджелес
|- : -
|12.01
|06:00
|
Вегас – Рейнджерс
|- : -
|12.01
|06:00
|
Сан-Хосе – Миннесота
|- : -
|12.01
|23:00
|
Детройт – Сиэтл
|- : -