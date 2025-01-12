«Оттава» на выезде разгромила «Питтсбург» и прервала серию из четырех поражений

«Оттава» в матче регулярного чемпионата НХЛ на выезде обыграла «Питтсбург» со счетом 5:0.

Дубль оформил Шейн Пинто, еще по голу забили Тайлер Клевен, Дрейк Батерсон и Тим Штюцле, Патрик Кейн оформил ассистентский хет-трик. Вратарь «Пингвинз» Алекс Неделькович был заменен на Тристана Джарри на 28-й минуте при счете 5:0, форвард Евгений Малкин пропускал встречу из-за травмы.

«Оттава» прервала серию из четырех поражений и с 43 очками расположилась на 10-м месте в Восточной конференции, «Питтсбург» с 44 очками — на девятой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Оттава» — 0:5 (0:3, 0:2, 0:0)

Голы: Клевен — 2 (Жиру, Годетт), 3:16 — 0:1. Пинто — 7 (бол., Жиру, Шабо), 5:14 — 0:2. Пинто — 8 (мен., Грейг), 19:04 — 0:3. Батерсон — 14 (бол., Норрис, Сандерсон), 20:41 — 0:4. Штюцле — 13 (Жиру, Дженсен), 27:06 — 0:5.

Вратари: Неделькович (Джерри, 27:06) — Мериляйнен.

Штраф: 16 — 20.

Броски: 30 (9+11+10) — 22 (7+12+3).

Наши: — - Зуб (21.57/0/0).

12 января. Питтсбург. PPG Paints Arena.