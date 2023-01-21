«Питтсбург» переиграл «Оттаву». Малкин отметился удалением

«Питтсбург» выиграл у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. Встерча прошла на «ППГ Пэйнтс Арене».

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин результативными действиями не отметился. В середине второго периода он заработал двухминутное удаление за подножку, но соперник не смог реализовать его.

«Питтсбург» с 53 очками идет на 8-м месте в Восточной конференции. «Оттава» идет 14-й (43 очка).

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Оттава» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Голы: Ракелль — 17 (бол., Гюнцель, Питри), 11:14 — 1:0. Зукер — 13, 11:57 — 2:0. Гюнцель — 19 (Раст), 37:12 — 3:0. Ткачак — 17 (Штюцле), 38:55 — 3:1. Гюнцель — 20 (Кросби, Раст), 46:13 — 4:1.

Вратари: Джерри — Тэлбот.

Штраф: 18 — 26.

Броски: 44 (14+18+12) — 45 (12+14+19).

Наши: Малкин (20.30/3/0) — -.

21 января. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18237 зрителей.