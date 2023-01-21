«Питтсбург» переиграл «Оттаву». Малкин отметился удалением
«Питтсбург» выиграл у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. Встерча прошла на «ППГ Пэйнтс Арене».
Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин результативными действиями не отметился. В середине второго периода он заработал двухминутное удаление за подножку, но соперник не смог реализовать его.
«Питтсбург» с 53 очками идет на 8-м месте в Восточной конференции. «Оттава» идет 14-й (43 очка).
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Оттава» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Голы: Ракелль — 17 (бол., Гюнцель, Питри), 11:14 — 1:0. Зукер — 13, 11:57 — 2:0. Гюнцель — 19 (Раст), 37:12 — 3:0. Ткачак — 17 (Штюцле), 38:55 — 3:1. Гюнцель — 20 (Кросби, Раст), 46:13 — 4:1.
Вратари: Джерри — Тэлбот.
Штраф: 18 — 26.
Броски: 44 (14+18+12) — 45 (12+14+19).
Наши: Малкин (20.30/3/0) — -.
21 января. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18237 зрителей.
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|Каролина
|45
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|2
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|29
|16
|62
|3
|Рейнджерс
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|36
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|2
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|28
|18
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|29
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|59
|4
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|22
|25
|49
|5
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|44
|22
|22
|47
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|19
|25
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|45
|20
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|46
|19
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|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|47
|27
|20
|61
|2
|Виннипег
|46
|29
|17
|59
|3
|Миннесота
|44
|25
|19
|54
|4
|Колорадо
|43
|23
|20
|49
|5
|Сент-Луис
|46
|23
|23
|49
|6
|Нэшвилл
|45
|21
|24
|48
|7
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|45
|14
|31
|33
|8
|Чикаго
|43
|13
|30
|30
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Сиэтл
|45
|27
|18
|58
|2
|Вегас
|46
|28
|18
|58
|3
|Лос-Анджелес
|47
|25
|22
|56
|4
|Эдмонтон
|47
|26
|21
|55
|5
|Калгари
|46
|21
|25
|51
|6
|Ванкувер
|44
|18
|26
|39
|7
|Сан-Хосе
|46
|14
|32
|37
|8
|Анахайм
|46
|13
|33
|31
|21.01
|03:00
|
Питтсбург – Оттава
|4 : 1
|21.01
|06:00
|
Ванкувер – Колорадо
|- : -
|21.01
|20:30
|
Баффало – Анахайм
|- : -
|21.01
|23:00
|
Калгари – Тампа-Бэй
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|47
|86
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|45
|72
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|44
|65
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|47
|39
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|45
|35
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|44
|32
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|29
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|18
|2.15
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|19
|2.17