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Сегодня, 05:42

«Питтсбург» переиграл «Оттаву». Малкин отметился удалением

«Питтсбург» переиграл «Оттаву» в матче НХЛ
Евгений Козинов
Корреспондент
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Евгений Малкин.
Фото USA Today Sports

«Питтсбург» выиграл у «Оттавы» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:1. Встерча прошла на «ППГ Пэйнтс Арене».

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин результативными действиями не отметился. В середине второго периода он заработал двухминутное удаление за подножку, но соперник не смог реализовать его.

«Питтсбург» с 53 очками идет на 8-м месте в Восточной конференции. «Оттава» идет 14-й (43 очка).

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«Питтсбург» — «Оттава» — 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Голы: Ракелль — 17 (бол., Гюнцель, Питри), 11:14 — 1:0. Зукер — 13, 11:57 — 2:0. Гюнцель — 19 (Раст), 37:12 — 3:0. Ткачак — 17 (Штюцле), 38:55 — 3:1. Гюнцель — 20 (Кросби, Раст), 46:13 — 4:1.

Вратари: Джерри — Тэлбот.

Штраф: 18 — 26.

Броски: 44 (14+18+12) — 45 (12+14+19).

Наши: Малкин (20.30/3/0) — -.

21 января. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18237 зрителей.

Евгений Малкин
Хоккей
НХЛ
ХК Оттава Сенаторз
ХК Питтсбург Пингвинз
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3 Рейнджерс 46 25 21 57
4 Вашингтон 48 25 23 56
5 Питтсбург 45 23 22 53
6 Айлендерс 47 23 24 51
7 Филадельфия 46 19 27 45
8 Коламбус 45 13 32 28
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 45 36 9 76
2 Торонто 46 28 18 63
3 Тампа-Бэй 44 29 15 59
4 Флорида 47 22 25 49
5 Баффало 44 22 22 47
6 Детройт 44 19 25 46
7 Оттава 45 20 25 43
8 Монреаль 46 19 27 41
Центральный дивизион И В П О
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2 Виннипег 46 29 17 59
3 Миннесота 44 25 19 54
4 Колорадо 43 23 20 49
5 Сент-Луис 46 23 23 49
6 Нэшвилл 45 21 24 48
7 Аризона 45 14 31 33
8 Чикаго 43 13 30 30
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Сиэтл 45 27 18 58
2 Вегас 46 28 18 58
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4 Эдмонтон 47 26 21 55
5 Калгари 46 21 25 51
6 Ванкувер 44 18 26 39
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21.01 03:00
Питтсбург – Оттава
 4 : 1
21.01 06:00
Ванкувер – Колорадо
 - : -
21.01 20:30
Баффало – Анахайм
 - : -
21.01 23:00
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Никита Кучеров

Тампа-Бэй

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И Г
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Коннор Макдэвид

Эдмонтон

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