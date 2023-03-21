«Питтсбург» проиграл «Оттаве». Малкин набрал одно очко

«Оттава» на выезде переиграла «Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1. «Пингвинз» потерпели четвертое поражение подряд.

Российский форвард Евгений Малкин отметился одной голевой передачей в составе победителей.

«Оттава» набрала 73 очка и поднялась на 10-е место в Восточной конференции. «Питтсбург» располагается на 9-й строчке — 78 очков.