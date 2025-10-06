«Питтсбург» отправил защитника Алексеева в фарм-клуб в АХЛ

«Питтсбург» отправил защитника Александра Алексеева в АХЛ, сообщает пресс-служба клуба.

Россиянин будет выступать за фарм-клуб «Уилкс-Барре Пингвинз». 25-летний хоккеист перешел в «Питтсбург» из «Вашингтона» в июле, подписав однолетний контракт.

4 октября «Пингвинз» выставили Алексеева на драфт отказов.

В сезоне-2024/25 защитник провел 8 матчей за «Кэпиталз» в НХЛ и сыграл 3 матча за «Херши» в АХЛ, в которых отдал 2 результативные передачи.