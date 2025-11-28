«Питтсбург» отправил вратаря Мурашова в АХЛ

«Питтсбург» вернул российского вратаря Сергея Мурашова в АХЛ, сообщает пресс-служба клуба.

Ранее из списка травмированных клуб вывел голкипера Тристана Джерри.

В НХЛ 21-летний россиянин сыграл за «Пингвинз» четыре матча и одержал одну победу, отражая в среднем 91,3 процента бросков при коэффициенте надежности 1,90.

Мурашов был выбран «Питтсбургом» на драфте НХЛ-2022 в четвертом раунде под 118-м номером. Он находится на контракте новичка, который действует до 30 июня 2027 года.