"Питтсбург" обыграл "Нью-Джерси", Малкин отметился голевой передачей

"Питтсбург" обыграл на выезде "Нью-Джерси" в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:3). Это вторая подряд победа "Питтсбург".

Российский нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин записал на свой счет голевую передачу.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нью-Джерси" – "Питтсбург" – 3:4 (2:2, 0:2, 1:0)

Голы: Братт – 7 (Юханссон, Мюллер), 2:14 – 1:0. Астон-Ризе – 7 (Кросби, Дюмулин), 6:49 – 1:1. Юханссон – 12 (Мюллер, Братт), 12:12 – 2:1. Бьюгстад – 7 (бол., Петтерссон, Симон), 18:24 – 2:2. Раст – 17 (Гюнтцель), 30:45 – 2:3. Руведел – 1 (Малкин), 37:29 – 2:4. Вуд – 7 (Сиверсон, Зэйджак), 55:10 – 3:4.

Вратари: Кинкейд (59:23) – Мюррей.

Штраф: 4 – 4.

Броски: 36 (12+8+16) – 28 (11+9+8).

Наши: – – Малкин (15.35/0/0).

20 февраля. Нью-Джерси. Prudential Center.