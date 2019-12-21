«Питтсбург» обыграл «Эдмонтон», Малкин отметился голевой передачей и удалением

«Эдмонтон» на своем льду уступил «Питтсбургу» в матче регулярного чемпионата НХЛ (2:5). «Пингвинз» одержали четвертую подряд победу.

Российский нападающий Евгений Малкин записал на свой счет голевую передачу и двухминутное удаление в концовке встречи.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Эдмонтон» — «Питтсбург» — 2:5 (0:2, 2:1, 0:2)

Голы: Руведел — 2 (Кахун, Астон-Ризе), 7:56 — 0:1. Бландизи — 2 (Астон-Ризе, Петтерссон), 12:56 — 0:2. Кассиан — 13 (Нерс, Бир), 26:41 — 1:2. Маккэн — 10, 35:38 — 1:3. Шихан — 2 (мен., Арчибальд), 39:37 — 2:3. Летанг — 9 (бол., Малкин, Раст), 40:38 — 2:4. Танев — 7 (п.в., Петтерссон, Блюгерс), 57:42 — 2:5.

Вратари: Смит (56:57 — 57:42) — Джерри.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 28 (10+9+9) — 26 (9+6+11).

Наши: — - Малкин (18.52/6/-1).

21 декабря. Эдмонтон. Rogers Place.