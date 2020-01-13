«Питтсбург» обыграл «Аризону», у Малкина — 2 передачи и «-3»
04:55
«Аризона» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ в серии буллитов уступила «Питтсбургу» — 3:4. В составе хозяев 2 (1+1) очка набрал Тэйлор Холл. Илья Любушкин и Иван Просветов не принимали участия во встрече.
На счету нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина 2 результативные передачи, показатель полезности «-3», 2 минуты штрафа, 2 броска в створ, силовой прием и блок-шот за 21.28 на льду.
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