«Питтсбург» объявил о травме Малкина

«Питтсбург» на официальной странице в соцсети X объявил, что у российского нападающего Евгения Малкина повреждение верхней части тела. Хоккеист пропустил матч против «Коламбуса».

«Евгений Малкин не будет играть сегодня вечером и должен вернуться со дня на день после травмы верхней части тела», — говорится в сообщении.

В этом сезоне 38-летний Малкин сыграл в 41 матче и набрал 32 (8+24) очка.