«Питтсбург» объявил о подписании пробного контракта с вратарем Флери

«Питтсбург» подписал пробный контракт с вратарем Марком-Андре Флери, сообщает пресс-служба клуба.

Соглашение рассчитано на одну игру. 40-летний вратарь примет участие в тренировке команды 26 сентября, а 27 сентября выйдет на лед в выставочном матче против «Коламбуса».

В мае канадец объявил о завершении карьеры по окончании сезона-2024/25.

«Питтсбург» выбрал Флери в первом раунде драфта НХЛ 2003 года под общим первым номером. Вратарь выступал за команду с 2003 по 2017 год. В составе «Пингвинз» он стал трехкратным обладателем Кубка Стэнли.

Также Флери играл за «Вегас», «Чикаго» и «Миннесоту».