«Питтсбург» обменял Смита в «Рейнджерс»

Форвард «Питтсбурга» Райлли Смит продолжит карьеру в «Рейнджерс», сообщается на официальном сайте клуба.

Взамен на 33-летнего канадца «Пингвинз» получили выбор во втором раунде драфта-2027 и условный выбор в пятом раунде драфта-2025.

В минувшем сезоне Смит провел 76 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 40 (13+27) очков.