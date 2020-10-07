«Питтсбург» обменял Мюррея в «Оттаву» на Грудена и драфт-пик

«Питтсбург» обменял вратаря Мэттью Мюррея в «Оттаву». Взамен «Пингвины» получили форварда Джонатана Грудена и право выбора во втором раунде драфта (52-й общий номер).

TRADE ALERT ?: The Penguins have acquired forward Jonathan Gruden and a 2020 second-round draft pick (52nd overall) from the Ottawa Senators in exchange for Matt Murray. pic.twitter.com/lag06QAFaU — Pittsburgh Penguins (@penguins) October 7, 2020

26-летний Мюррей в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Питтсбург» в регулярном чемпионате (2,87 пропущенных шайб в среднем за матч, 89,9 процента отраженных бросков) и три — в плей-офф (2,50, 91,4). 20-летний Груден в прошлом сезоне выступал в ОХЛ за «Лондон Найтс» (59 матчей, 66 (30+36) очков.