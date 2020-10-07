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«Питтсбург» обменял Мюррея в «Оттаву» на Грудена и драфт-пик

18:49
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«Питтсбург» обменял вратаря Мэттью Мюррея в «Оттаву». Взамен «Пингвины» получили форварда Джонатана Грудена и право выбора во втором раунде драфта (52-й общий номер).

26-летний Мюррей в прошлом сезоне провел 38 матчей за «Питтсбург» в регулярном чемпионате (2,87 пропущенных шайб в среднем за матч, 89,9 процента отраженных бросков) и три — в плей-офф (2,50, 91,4). 20-летний Груден в прошлом сезоне выступал в ОХЛ за «Лондон Найтс» (59 матчей, 66 (30+36) очков.

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