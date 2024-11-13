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Сегодня, 07:03

«Питтсбург» обменял Эллера в «Вашингтон»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Ларс Эллер.
Фото Imagn Images, USA Today Sports

«Питтсбург» объявил об обмене нападающего Ларса Эллера в «Вашингтон». За 35-летнего датчанина «Пингвинз» получили выбор в третьем раунде драфта 2027 года и выбор в пятом раунде драфта 2025 года.

Действующий контракт игрока с кэпхитом 2,45 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2024/25. В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Эллер набрал 7 очков (4+3) в 17 матчах.

Эллер уже играл за «Вашингтон» с 2016 по 2023 год. С «Кэпиталз» он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.

Ларс Эллер
Хоккей
НХЛ
ХК Вашингтон Кэпиталз
ХК Питтсбург Пингвинз
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«Вашингтон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Юта»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Баффало» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
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Столичный дивизион И В П О
1 Нью-Джерси 19 11 8 24
2 Каролина 14 11 3 22
3 Вашингтон 14 10 4 20
4 Рейнджерс 14 9 5 19
5 Айлендерс 16 6 10 16
6 Филадельфия 16 6 10 14
7 Питтсбург 17 6 11 14
8 Коламбус 14 5 9 12
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 16 11 5 23
2 Торонто 17 9 8 20
3 Бостон 17 8 9 18
4 Оттава 15 8 7 16
5 Тампа-Бэй 14 7 7 15
6 Баффало 16 7 9 15
7 Детройт 14 6 8 13
8 Монреаль 16 5 11 12
Центральный дивизион И В П О
1 Виннипег 16 15 1 30
2 Миннесота 15 10 5 23
3 Даллас 14 9 5 18
4 Колорадо 16 8 8 16
5 Юта 15 6 9 15
6 Сент-Луис 16 7 9 14
7 Чикаго 16 6 10 13
8 Нэшвилл 16 5 11 12
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Лос-Анджелес 17 9 8 21
2 Вегас 15 9 6 20
3 Калгари 16 8 8 19
4 Ванкувер 13 7 6 17
5 Эдмонтон 16 8 8 17
6 Сиэтл 15 6 9 13
7 Сан-Хосе 17 5 12 13
8 Анахайм 14 5 9 12
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13.11 03:00
Торонто – Оттава
 0 : 3
13.11 03:00
Рейнджерс – Виннипег
 3 : 6
13.11 03:00
Флорида – Нью-Джерси
 1 : 4
13.11 04:00
Сент-Луис – Бостон
 2 : 3
13.11 05:00
Эдмонтон – Айлендерс
4 : 3 ОТ
13.11 06:00
Сиэтл – Коламбус
 - : -
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