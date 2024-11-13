«Питтсбург» обменял Эллера в «Вашингтон»

«Питтсбург» объявил об обмене нападающего Ларса Эллера в «Вашингтон». За 35-летнего датчанина «Пингвинз» получили выбор в третьем раунде драфта 2027 года и выбор в пятом раунде драфта 2025 года.

Действующий контракт игрока с кэпхитом 2,45 миллиона долларов рассчитан до конца сезона-2024/25. В нынешнем регулярном чемпионате НХЛ Эллер набрал 7 очков (4+3) в 17 матчах.

Эллер уже играл за «Вашингтон» с 2016 по 2023 год. С «Кэпиталз» он выиграл Кубок Стэнли в 2018 году.