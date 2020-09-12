«Питтсбург» обменял Бьюгстада в «Миннесоту» на условный драфт-пик

«Питтсбург» на своем официальном сайте сообщил об обмене с «Миннесотой». В состав «Уайлд» отправился центральный форвард Ник Бьюгстад, а «Пингвины» получили условный выбор на драфте 2021 года.

28-летний хоккеист пропустил нынешний плей-офф из-за травмы, которую получил 1 августа. Бьюгстад перешел в «Питтсбург» в феврале 2019 года из «Флориды».

Всего в НХЛ форвард провел 439 матчей, в которых набрал 207 (97+110) очков при показателе полезности «-42». Его контракт с зарплатой в 4,1 миллиона долларов истекает летом 2021 года.