НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Питтсбург» обменял Бьюгстада в «Миннесоту» на условный драфт-пик

12:35
Теги:

«Питтсбург» на своем официальном сайте сообщил об обмене с «Миннесотой». В состав «Уайлд» отправился центральный форвард Ник Бьюгстад, а «Пингвины» получили условный выбор на драфте 2021 года.

28-летний хоккеист пропустил нынешний плей-офф из-за травмы, которую получил 1 августа. Бьюгстад перешел в «Питтсбург» в феврале 2019 года из «Флориды».

Всего в НХЛ форвард провел 439 матчей, в которых набрал 207 (97+110) очков при показателе полезности «-42». Его контракт с зарплатой в 4,1 миллиона долларов истекает летом 2021 года.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир