«Питтсбург» о спасительной шайбе Малкина в матче с «Айлендерс»: «Не будите зверя!»

Пресс-служба «Питтсбурга» в Twitter отреагировала на шайбу российского хоккеиста Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (4:3 Б).

Малкин забил за 18 секунд до конца третьего периода, переведя игру в овертайм.

«Не будите зверя!» — говорится в публикации «Пингвинз». К посту приложено видео гола россиянина.

«Питтсбург» обыграл «Айлендерс» по буллитам. Победный бросок на счету нападающего «Пингвинз» Сидни Кросби.