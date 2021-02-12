НХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Питтсбург» о спасительной шайбе Малкина в матче с «Айлендерс»: «Не будите зверя!»

08:27
Евгений Малкин. Фото AFP
Евгений Малкин. Фото AFP
Теги:

Пресс-служба «Питтсбурга» в Twitter отреагировала на шайбу российского хоккеиста Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (4:3 Б).

Малкин забил за 18 секунд до конца третьего периода, переведя игру в овертайм.

«Не будите зверя!» — говорится в публикации «Пингвинз». К посту приложено видео гола россиянина.

«Питтсбург» обыграл «Айлендерс» по буллитам. Победный бросок на счету нападающего «Пингвинз» Сидни Кросби.

НХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир