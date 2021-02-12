«Питтсбург» о спасительной шайбе Малкина в матче с «Айлендерс»: «Не будите зверя!»
08:27
Пресс-служба «Питтсбурга» в Twitter отреагировала на шайбу российского хоккеиста Евгения Малкина в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Айлендерс» (4:3 Б).
Малкин забил за 18 секунд до конца третьего периода, переведя игру в овертайм.
«Не будите зверя!» — говорится в публикации «Пингвинз». К посту приложено видео гола россиянина.
DON'T POKE THE BEAR. pic.twitter.com/U91qJ5kzyy— Pittsburgh Penguins (@penguins) February 12, 2021
«Питтсбург» обыграл «Айлендерс» по буллитам. Победный бросок на счету нападающего «Пингвинз» Сидни Кросби.
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