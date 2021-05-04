«Питтсбург» — о Малкине и Кросби: «Двухголовый монстр вернулся»
02:18
«Питтсбург» опубликовал фотографии Евгения Малкина и Сидни Кросби перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».
«Внимание: двухголовый монстр вернулся», — подписала фото пресс-служба клуба.
Россиянин пропустил последние 23 матча команды. Некоторое время он тренировался индивидуально и набирал форму. Кросби последний матч провел 26 апреля.
WARNING: The two-headed monster is back. pic.twitter.com/k3MOWvzpps— Pittsburgh Penguins (@penguins) May 3, 2021
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