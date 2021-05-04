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«Питтсбург» — о Малкине и Кросби: «Двухголовый монстр вернулся»

02:18
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«Питтсбург» опубликовал фотографии Евгения Малкина и Сидни Кросби перед матчем регулярного чемпионата НХЛ против «Филадельфии».

«Внимание: двухголовый монстр вернулся», — подписала фото пресс-служба клуба.

Россиянин пропустил последние 23 матча команды. Некоторое время он тренировался индивидуально и набирал форму. Кросби последний матч провел 26 апреля.

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