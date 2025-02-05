«Питтсбург» — «Нью-Джерси»: видеообзор матча НХЛ

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«Нью-Джерси» выиграл у «Питтсбурга» в серии буллитов матча регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:2.

У «Девилз» дубль оформил Джек Хьюз, еще одну шайбу забросил Тимо Майер. Авторами голов «Пингвинз» стали Рикард Ракелль и Кевин Хейз.

«Нью-Джерси» набрал 66 очков и занимает 4-е место в Восточной конференции, «Питтсбург» идет 14-м с 53 баллами.