«Питтсбург» и «Нью-Джерси» сыграют в чемпионате НХЛ 15 марта

«Питтсбург» и «Нью-Джерси» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ в субботу, 15 марта. Начало матча на льду «Пи-пи-джи Пэйнтс Арены» в Питтсбурге — в 22.00 по московскому времени.

«Питтсбург» и «Нью-Джерси»: трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео)

Следить за ключевыми событиями и результатом игры «Питтсбург» — «Нью-Джерси» можно в матч-центре сайта «СЭ».

Официальных трансляций НХЛ в России нет. В прямом эфире игры североамериканской лиги появляются в тематических сообществах социальной сети «ВКонтакте» и хостинга «VK Видео».

В регулярном чемпионате НХЛ-2024-25 «Питтсбург» провел 68 матчей, набрал 64 очка и перед игровым днем занимал 15-е место на «Востоке», предыдущим соперником «Пингвинз» был «Сент-Луис» (5:3). У «Нью-Джерси» — 67 матчей, 78 очков и шестое место в регулярке, в пятницу «Дэвилз» выиграли у «Эдмонтона» (3:2).

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин в этом сезоне НХЛ провел 58 игр и набрал 43 (13+30) очка.