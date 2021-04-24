«Питтсбург» победил «Нью-Джерси» в домашнем матче НХЛ

«Питтсбург» переиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ (4:1).

Самым результативным игроком встречи стал форвард хозяев Джейк Гюнцель, в активе которого 2 (0+2) очка. Шайбы в составе победителей забросили Джефф Картер, Джаред Макканн, Брайан Раст и Сидни Кросби.

«Питтсбург» — лидер Восточного дивизиона, а «Нью-Джерси» идет на 7-м месте в таблице.

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«Питтсбург» — «Нью-Джерси» — 4:2 (2:0, 1:1, 1:1)

Голы: Картер — 10 (Зукер, Мэтисон), 9:41 — 1:0. Маккэн — 13 (бол., Гюнтцель, Летанг), 12:50 — 2:0. Раст — 21 (Гюнтцель, Сиси), 27:30 — 3:0. Хьюз — 11 (Шарангович, Батчер), 28:45 — 3:1. Вуд — 15 (Мюррей, Сиверсон), 50:58 — 3:2. Кросби — 20 (п.в.), 59:59 — 4:2.

Вратари: Десмит — Блэквуд (58:25 — 59:59).

Штраф: 9 — 7.

Броски: 37 (15+13+9) — 36 (14+9+13).

Наши: — .

24 апреля. Питтсбург. PPG Paints Arena.