«Питтсбург» уступил «Нью-Джерси», Малкин забросил шайбу
«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Нью-Джерси» со счетом 2:4.
В составе «Пингвинз» отличились Евгений Малкин и Джефф Картер, у «Дэвилз» шайбы забросили Дуги Хэмилтон, Нико Хишер и Джек Хьюз, который оформил дубль.
После этого матча «Питтсбург» с 44 очками занимает седьмое место в Восточной конференции, «Нью-Джерси» с 48 очками — на четвертой строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Нью-Джерси» — 2:4 (1:0, 1:3, 0:1)
Голы: Малкин — 12, 14:26 — 1:0. Хьюз — 19 (бол., Хэмилтон, Братт), 26:18 — 1:1. Картер — 6 (Жозеф, Ракелль), 32:30 — 2:1. Хэмилтон — 8 (Мерсер, Зигенталер), 37:37 — 2:2. Хишир — 15 (мен., Маклеод, Смит), 39:22 — 2:3. Хьюз — 20 (п.в., Хаула, Мерсер), 59:55 — 2:4.
Вратари: Джерри (59:29 — 59:55) — Ванечек.
Штраф: 12 — 18.
Броски: 27 (6+12+9) — 28 (11+8+9).
Наши: Малкин (22.01/3/-1) — Охотюк (5.56/0/0).
31 декабря. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18387 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|36
|24
|12
|54
|2
|Нью-Джерси
|36
|23
|13
|48
|3
|Вашингтон
|38
|20
|18
|45
|4
|Питтсбург
|36
|19
|17
|44
|5
|Айлендерс
|37
|21
|16
|44
|6
|Рейнджерс
|37
|19
|18
|44
|7
|Филадельфия
|36
|12
|24
|31
|8
|Коламбус
|34
|10
|24
|22
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|35
|28
|7
|59
|2
|Торонто
|36
|22
|14
|50
|3
|Тампа-Бэй
|34
|22
|12
|45
|4
|Детройт
|34
|15
|19
|37
|5
|Баффало
|33
|17
|16
|36
|6
|Флорида
|37
|16
|21
|36
|7
|Оттава
|35
|16
|19
|35
|8
|Монреаль
|36
|15
|21
|33
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|37
|22
|15
|50
|2
|Виннипег
|36
|22
|14
|45
|3
|Миннесота
|35
|20
|15
|42
|4
|Колорадо
|34
|19
|15
|41
|5
|Сент-Луис
|36
|17
|19
|37
|6
|Нэшвилл
|34
|15
|19
|35
|7
|Аризона
|34
|13
|21
|31
|8
|Чикаго
|34
|8
|26
|20
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|38
|24
|14
|50
|2
|Лос-Анджелес
|39
|21
|18
|48
|3
|Калгари
|37
|17
|20
|41
|4
|Сиэтл
|33
|18
|15
|40
|5
|Эдмонтон
|36
|19
|17
|40
|6
|Ванкувер
|35
|16
|19
|35
|7
|Сан-Хосе
|37
|11
|26
|29
|8
|Анахайм
|37
|10
|27
|24
|31.12
|01:00
|
Анахайм – Нэшвилл
|1 : 6
|31.12
|03:00
|
Питтсбург – Нью-Джерси
|2 : 4
|31.12
|03:30
|
Каролина – Флорида
|4 : 0
|31.12
|06:00
|
Сиэтл – Эдмонтон
|- : -
|31.12
|21:00
|
Бостон – Баффало
|- : -
|31.12
|23:00
|
Вегас – Нэшвилл
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|36
|67
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|36
|57
|
|
Джейсон Робертсон
Даллас
|37
|52
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|36
|31
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|33
|26
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|35
|25
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|24
|1.90
|
|
Петр Кочетков
Каролина
|15
|1.94
|
|
Илья Самсонов
Торонто
|14
|2.19