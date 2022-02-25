«Питтсбург» крупно проиграл «Нью-Джерси». Малкин забросил одну шайбу

«Питтсбург» проиграл «Нью-Джерси» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 1:6. «Пингвинз» потерпели третье поражение кряду.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин стал автором единственного гола своей команды в этой встрече.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Нью-Джерси» — 1:6 (0:3, 1:2, 0:1)

Голы: Братт — 15 (Хишир, Заха), 1:16 — 0:1. Братт — 16, 5:47 — 0:2. Шарангович — 11 (Суббан), 6:44 — 0:3. Мерсер — 12 (Хьюз), 29:24 — 0:4. Малкин — 7 (бол., Кросби), 31:13 — 1:4. Сиверсон — 7 (бол., Хьюз, Хишир), 33:37 — 1:5. Хишир — 14 (бол., Хьюз, Братт), 49:30 — 1:6.

Вратари: Джерри (Десмит, 33:37) — Доус.

Штраф: 12 — 10.

Броски: 38 (13+14+11) — 36 (15+6+15).

Наши: Малкин (16.53/1/-1) — -.

25 февраля. Питтсбург. PPG Paints Arena. 18057 зрителей.