«Питтсбург» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ

«Питтсбург» переиграл «Нэшвилл» в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ со счетом 3:0.

За «Пингвинз» шайбы забросили Филлип Томазино, Сидни Кросби и Брайан Раст.

«Питтсбург» набрал 52 очка и занимает предпоследнее 15-е место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 43 баллами идет на 14-й строчке «Запада».