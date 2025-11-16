«Питтсбург» — «Нэшвилл»: видеообзор матча НХЛ

16 ноября «Питтсбург» и «Нэшвилл» встретились в матче регулярного чемпионата НХЛ. Игра закончилась победой «Пингвинз» со счетом 4:0.

Видео лучших моментов игры опубликовано на канале.

НХЛ. Регулярный чемпионат

16 ноября, 17:00. Avicii Arena (Стокгольм) Питтсбург Нэшвилл

