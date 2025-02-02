«Питтсбург» дома победил «Нэшвилл»

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ на своем льду обыграл «Нэшвилл» со счетом 3:0.

Отличились Филлип Томазино, Сидни Кросби и Брайан Раст.

После этого матча «Питтсбург» с 52 очками занимает предпоследнее 15-е место в Восточной конференции, «Нэшвилл» с 43 очками — на 14-й строчке «Запада».