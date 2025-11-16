«Питтсбург» победил «Нэшвилл», Малкин забил гол

«Питтсбург» дома обыграл «Нэшвилл» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:0. Встреча прошла на стадионе «Авичи-Арена» в Стокгольме.

Голы в матче забили Паркер Уотерспун, Евгений Малкин, Сидни Кросби и Блэйк Лизотт. Российский вратарь «Пингвинз» Сергей Мурашов сделал 21 сэйв и оформил свой первый «сухарь» в НХЛ.

Всего на счету 39-летнего Малкин 23 (5+18) очка в 19 матчах.

«Питтсбург» прервал серию из трех поражений подряд. Команда набрала 24 очка и занимает третье место в Восточной конференции.

«Нэшвилл» с 16 очками находится на 15-м месте в турнирной таблице «Запада».