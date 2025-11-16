«Питтсбург» и «Нэшвилл» сыграют в регулярном чемпионате НХЛ 16 ноября

«Питтсбург» примет «Нэшвилл» в регулярном чемпионате НХЛ в воскресенье, 16 ноября. Матч пройдет на «Авичи-Арене» в Питтсбурге (штат Пенсильвания, США). Начало — в 17.00 по московскому времени.

НХЛ. Регулярный чемпионат

16 ноября, 17:00. Avicii Arena (Стокгольм) Питтсбург Нэшвилл

Следить за ключевыми событиями игры «Питтсбург» — «Нэшвилл» можно в матч-центре на сайте «СЭ».

«Питтсбург» — «Нэшвилл» : трансляция матча НХЛ в прямом эфире (видео онлайн)

В России нет официальной трансляции матчей НХЛ. Трансляции в прямом эфире ведутся в тематических сообществах в социальной сети «ВКонтакте».

«Пингвинз» набрали 22 очка в 18 матчах и занимают четвертое место в Восточной конференции. «Предаторз» с 16 очками в 19 играх располагаются на 15-й строчке «Запада».