Дубль Кросби принес «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Нэшвилл» со счетом 3:2.

В составе «Пингвинз» 3 (2+1) очка набрал Сидни Кросби, который забросил победную шайбу в овертайме, ассистентский хет-трик оформил Рикард Ракелль, еще одну шайбу забросил Джейсон Закер. У «Предаторз» отличились Мэтт Дюшен и Ник Казинс.

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин ударил клюшкой в лицо защитника «Нэшвилла» Марка Боровецки. Малкин получил четыре штрафных минуты за игру высоко поднятой клюшкой, Боровецки — две минуты за удар клюшкой.

«Питтсбург» прервал серию из четырех поражений подряд и с 94 очками занимает седьмое место в Восточной конференции. «Нэшвилл» с 87 очками — на шестой строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Нэшвилл» — 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Кросби — 27 (Ракелль, Летанг), 4:58 — 1:0. Дюшен — 38 (Гранлунд), 18:49 — 1:1. Казинс — 8, 44:31 — 1:2. Зукер — 7 (Кросби, Ракелль), 48:53 — 2:2. Кросби — 28 (Ракелль), 62:21 — 3:2.

Вратари: Десмит — Риттих.

Штраф: 15 — 9.

Броски: 30 (3+12+13+2) — 35 (11+12+12+0).

Наши: Малкин (17.43/2/-2) — Тренин (16.09/2/0).

10 апреля. Питтсбург. PPG Paints Arena. 17553 зрителя.