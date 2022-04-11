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Сегодня, 01:49

Дубль Кросби принес «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»

Сергей Разин
корреспондент
Читать «СЭ» в
11 апреля. «Питтсбург» — «Нэшвилл» — 3:2 ОТ.
Фото USA Today Sports

«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Нэшвилл» со счетом 3:2.

В составе «Пингвинз» 3 (2+1) очка набрал Сидни Кросби, который забросил победную шайбу в овертайме, ассистентский хет-трик оформил Рикард Ракелль, еще одну шайбу забросил Джейсон Закер. У «Предаторз» отличились Мэтт Дюшен и Ник Казинс.

Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин ударил клюшкой в лицо защитника «Нэшвилла» Марка Боровецки. Малкин получил четыре штрафных минуты за игру высоко поднятой клюшкой, Боровецки — две минуты за удар клюшкой.

«Питтсбург» прервал серию из четырех поражений подряд и с 94 очками занимает седьмое место в Восточной конференции. «Нэшвилл» с 87 очками — на шестой строчке Запада.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Питтсбург» — «Нэшвилл» — 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)

Голы: Кросби — 27 (Ракелль, Летанг), 4:58 — 1:0. Дюшен — 38 (Гранлунд), 18:49 — 1:1. Казинс — 8, 44:31 — 1:2. Зукер — 7 (Кросби, Ракелль), 48:53 — 2:2. Кросби — 28 (Ракелль), 62:21 — 3:2.

Вратари: Десмит — Риттих.

Штраф: 15 — 9.

Броски: 30 (3+12+13+2) — 35 (11+12+12+0).

Наши: Малкин (17.43/2/-2) — Тренин (16.09/2/0).

10 апреля. Питтсбург. PPG Paints Arena. 17553 зрителя.

НХЛ
ХК Нэшвилл Предаторз
ХК Питтсбург Пингвинз
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2 Рейнджерс 73 47 26 100
3 Питтсбург 74 42 32 94
4 Вашингтон 72 40 32 90
5 Айлендерс 71 33 38 75
6 Коламбус 73 34 39 74
7 Филадельфия 72 23 49 57
8 Нью-Джерси 72 25 47 56
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 72 51 21 108
2 Торонто 72 47 25 100
3 Тампа-Бэй 72 44 28 96
4 Бостон 72 45 27 95
5 Детройт 72 28 44 66
6 Баффало 74 26 48 63
7 Оттава 71 26 45 58
8 Монреаль 72 20 52 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 72 52 20 110
2 Сент-Луис 72 42 30 94
3 Миннесота 70 43 27 92
4 Нэшвилл 72 41 31 87
5 Даллас 71 40 31 84
6 Виннипег 72 33 39 77
7 Чикаго 71 24 47 59
8 Аризона 72 22 50 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 72 44 28 97
2 Эдмонтон 73 42 31 90
3 Лос-Анджелес 73 38 35 86
4 Вегас 73 40 33 84
5 Ванкувер 73 35 38 80
6 Анахайм 73 29 44 70
7 Сан-Хосе 71 29 42 67
8 Сиэтл 72 23 49 52
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