Дубль Кросби принес «Питтсбургу» победу над «Нэшвиллом»
«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл в овертайме «Нэшвилл» со счетом 3:2.
В составе «Пингвинз» 3 (2+1) очка набрал Сидни Кросби, который забросил победную шайбу в овертайме, ассистентский хет-трик оформил Рикард Ракелль, еще одну шайбу забросил Джейсон Закер. У «Предаторз» отличились Мэтт Дюшен и Ник Казинс.
Российский форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин ударил клюшкой в лицо защитника «Нэшвилла» Марка Боровецки. Малкин получил четыре штрафных минуты за игру высоко поднятой клюшкой, Боровецки — две минуты за удар клюшкой.
«Питтсбург» прервал серию из четырех поражений подряд и с 94 очками занимает седьмое место в Восточной конференции. «Нэшвилл» с 87 очками — на шестой строчке Запада.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Питтсбург» — «Нэшвилл» — 3:2 ОТ (1:1, 0:0, 1:1, 1:0)
Голы: Кросби — 27 (Ракелль, Летанг), 4:58 — 1:0. Дюшен — 38 (Гранлунд), 18:49 — 1:1. Казинс — 8, 44:31 — 1:2. Зукер — 7 (Кросби, Ракелль), 48:53 — 2:2. Кросби — 28 (Ракелль), 62:21 — 3:2.
Вратари: Десмит — Риттих.
Штраф: 15 — 9.
Броски: 30 (3+12+13+2) — 35 (11+12+12+0).
Наши: Малкин (17.43/2/-2) — Тренин (16.09/2/0).
10 апреля. Питтсбург. PPG Paints Arena. 17553 зрителя.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|72
|46
|26
|100
|2
|Рейнджерс
|73
|47
|26
|100
|3
|Питтсбург
|74
|42
|32
|94
|4
|Вашингтон
|72
|40
|32
|90
|5
|Айлендерс
|71
|33
|38
|75
|6
|Коламбус
|73
|34
|39
|74
|7
|Филадельфия
|72
|23
|49
|57
|8
|Нью-Джерси
|72
|25
|47
|56
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Флорида
|72
|51
|21
|108
|2
|Торонто
|72
|47
|25
|100
|3
|Тампа-Бэй
|72
|44
|28
|96
|4
|Бостон
|72
|45
|27
|95
|5
|Детройт
|72
|28
|44
|66
|6
|Баффало
|74
|26
|48
|63
|7
|Оттава
|71
|26
|45
|58
|8
|Монреаль
|72
|20
|52
|51
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Колорадо
|72
|52
|20
|110
|2
|Сент-Луис
|72
|42
|30
|94
|3
|Миннесота
|70
|43
|27
|92
|4
|Нэшвилл
|72
|41
|31
|87
|5
|Даллас
|71
|40
|31
|84
|6
|Виннипег
|72
|33
|39
|77
|7
|Чикаго
|71
|24
|47
|59
|8
|Аризона
|72
|22
|50
|49
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Калгари
|72
|44
|28
|97
|2
|Эдмонтон
|73
|42
|31
|90
|3
|Лос-Анджелес
|73
|38
|35
|86
|4
|Вегас
|73
|40
|33
|84
|5
|Ванкувер
|73
|35
|38
|80
|6
|Анахайм
|73
|29
|44
|70
|7
|Сан-Хосе
|71
|29
|42
|67
|8
|Сиэтл
|72
|23
|49
|52
|11.04
|01:00
|
Каролина – Анахайм
|- : -
|11.04
|02:00
|
Чикаго – Даллас
|- : -
|11.04
|02:30
|
Оттава – Виннипег
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|72
|108
|
|
Джонатан Юбердо
Флорида
|72
|104
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|72
|101
|И
|Г
|
|
Остон Мэттьюс
Торонто
|67
|58
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|72
|50
|
|
Крис Крайдер
Рейнджерс
|73
|49
|И
|КН
|
|
Игорь Шестеркин
Рейнджерс
|48
|2.07
|
|
Фредерик Андерсен
Каролина
|49
|2.09
|
|
Якоб Маркстрем
Калгари
|57
|2.14